Тело мужчины, который уехал на дачу «чистить снег», нашли связанным и в женской одежде

В Подмосковье в одном из частных домов нашли тело 52-летнего мужчины. Он был в женской одежде и связан. По данным СМИ, скорее всего, погибший задохнулся во время БДСМ-игр с любовником.

Как пишет kp.ru со ссылкой на источник, несколько дней назад погибший заявил жене, что съездит на дачу «почистить снег». По прибытии на место он позвонил супруге и сообщил, что решил там переночевать, и после этого он перестал выходить на связь.

Спустя пару дней женщина попросила соседа проверить, все ли в порядке у ее мужа, и тот обнаружил его висящее на веревке у лестницы тело.

«На теле мужчины были надеты зеленая женская блузка, черная с белым женская юбка и женские колготки телесного цвета. При осмотре тела была обнаружена металлическая прищепка, прикрепленная к левому соску мужчины. Руки и ноги были связаны за спиной веревкой. Порядок в доме нарушен не был, следов борьбы не зафиксировано», – рассказал источник.

Сообщается, что, по версии следствия, погибший встречался с любовником на даче, и во время их БДСМ-игр произошел несчастный случай. Теперь полиция разыскивает таинственного возлюбленного мужчины, который, скорее всего, испугался и сбежал с места трагедии. // УНИАН