Трамп наказав відновити роботу «музейної» вʼязниці Алькатрас

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Президент США Дональд Трамп наказав відновити роботу відомої федеральної в’язниці Алькатрас, яка має стати місцем утримання найжорстокіших злочинців країни.

Про це він написав у соцмережі Х

У своєму дописі Трамп звинуватив судову систему в м’якості щодо злочинців і пообіцяв, що його адміністрація покладе край ситуації, коли серійні злочинці залишаються на свободі.

“Сьогодні я доручаю Бюро в’язниць, разом із Міністерством юстиції, ФБР і Міністерством внутрішньої безпеки, відкрити повністю реконструйований і значно розширений Алькатрас, щоб там утримувалися найжорстокіші та найнебезпечніші злочинці Америки. Відкриття Алькатрасу знову стане символом ЗАКОНУ, ПОРЯДКУ І СПРАВЕДЛИВОСТІ. Ми зробимо АМЕРИКУ ВЕЛИКОЮ ЗНОВУ!”

Алькатрас – колишня федеральна в’язниця, розташована на однойменному острові в затоці Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Працювала з 1934 по 1963 рік і вважалася однією з найсуворіших та найзахищеніших у США. Там утримували найнебезпечніших злочинців країни, зокрема гангстера Аль Капоне. Через високу вартість утримання та екологічні проблеми в’язницю було закрито. Згодом острів перетворили на музей. // УП

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