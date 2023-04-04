Трамп не визнав себе винним, залишив будівлю суду і попрямував у Флориду

Колишній президент США Дональд Трамп залишив зал суду на Манхеттені після висунення йому звинувачення у вівторок.

Слухання за звинуваченнями розпочалося близько 14.30 за східним часом після арешту Трампа в будівлі суду Манхеттена. Він вийшов із будівлі суду незадовго до 15:30 за східноєвропейським часом, щоб повернутися до свого клубу Mar-a-Lago у Флориді, пише CNBC.

Залишаючи залу суду, він не робив жодних заяв.

Колишній президент не визнав себе винним за 34 пунктами звинувачення, повідомляє джерело CNN.

Дата наступного особистого слухання у справі колишнього президента Дональда Трампа призначено на 4 грудня у Нью-Йорку.

Історичний обвинувальний висновок проти колишнього президента Дональда Трампа було розкрито і тепер оприлюднено.

Прокуратура стверджувала, що Трамп був частиною незаконного плану приховання інформації, включаючи незаконний платіж у розмірі 130 000 доларів, який був замовлений обвинуваченим для приховування негативної інформації, яка могла б зашкодити його кампанії. Причина, через яку він скоїв злочин із фальсифікації ділової документації, частково полягала в тому, щоб просувати свою кандидатуру, як стверджується в обвинувальному висновку.

Кримінальні звинувачення випливають із розслідування окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга про виплати за мовчання, зроблені під час президентської кампанії 2016 року жінкам, які стверджували, що мали позашлюбні зв’язки з Трампом, що він заперечує.

Трамп заперечує всі порушення, і його адвокати заявили, що боротимуться за зняття звинувачень. // УНН