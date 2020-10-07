Трамп поручил рассекретить документы о вмешательстве России в американские выборы

«Я поручил полностью рассекретить все документы, касающиеся самого значительного политического преступления в американской истории».

Президент США Дональд Трамп поручил открыть доступ к материалам, связанным с предполагаемым вмешательством России в американские выборы в 2016 году.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Я поручил полностью рассекретить все документы, касающиеся самого значительного политического преступления в американской истории — российского вмешательства (в выборы, — ред.). Так же, как и скандала с письмами Хиллари Клинтон. Никаких исправлений!»- написал Трамп.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Трамп также опубликовал «твит» американского консервативного писателя и сторонника «теории заговора» Пола Сперри, назвавшего обвинения Трампа в сговоре с Россией «грязным политическим трюком».

Напомним, в марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала ее генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не обнаружили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа. Спецпрокурор также не выдвинул обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

В начале августа 2020 года Комитет Сената США принял последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 года. В конце июля сообщалось, что пятая часть доклада сенатского комитета по разведке о вмешательстве России в выборы США может быть опубликована в течение нескольких недель. Она станет завершающим документом комитета, посвященным теме вмешательства РФ в американские выборы.

В предыдущих отчетах основное внимание уделялось: безопасности выборов в США; дезинформационной кампании России, которая, как утверждается, велась на платформах социальных сетей; тому, как администрация Барака Обамы отреагировала на «российское вмешательство»; а также оценке разведывательного сообщества в январе 2017 года. // LB.ua