Трех россиян оштрафовали за «переименование» поселка в «Путинвор» (фото)

Еврейский районный суд в Забайкалье оштрафовал трех местных жителей за надпись «Путинвор» на сопке в поселке Агинское.

Об этом со ссылкой на постановление суда пишет «Дождь», передает УНН.

Так, суд признал трех человек виновными в мелком хулиганстве, двум назначили штрафы по 700 рублей, еще одному — 800 рублей. В решении суда говорится, что трое жителей «в шутку, с целью развеселить друг друга, для всеобщего обозрения переставили местами камни в надписи «Агинское». Они признали свою вину.

По данным канала, после появления надписи в администрации Агинского района заявляли, что это фотомонтаж. Однако затем глава района Андрей Дашин подтвердил, что фотография настоящая.