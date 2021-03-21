Турция вышла из Стамбульской конвенции о защите женщин

Турция объявила о выходе со Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Соответствующий указ подписал президент страны Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает Reuters.

«Действие Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утвержденной постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, прекращено в отношении Турецкой Республики», — говорится в документе.

При этом вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в стране будут продолжать борьбу по защите прав женщин.

На данный момент конвенцию ратифицировали 18 стран из 47. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики. // Преступности.НЕТ