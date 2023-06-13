У англійському Ноттінгемі вбили 3-х людей, підозрюваного затримали

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Мотиви інциденту не повідомляються.

У Великобританії затримали 31-річного чоловіка за підозрою у вбивсті трьох людей у місті Ноттінгем, пише Reuters.

У центрі англійського Ноттінгема вбили 3 людей, підозрюваного затримали

Фото: nottinghampost.com

Тіла двох людей виявили на дорозі у центрі міста, а ще одного поблизу.

Окрім того, зафіксовано інцидент з потерпілими. Троє опинилися в лікарні після спроби переїхати їх фургоном.

“Ми вважаємо, що всі ці три інциденти пов’язані між собою, і ми маємо чоловіка під вартою. Це розслідування перебуває на початковій стадії, і команда детективів працює, щоб точно встановити, що сталося”, − зазначили правоохоронці.

Мотиви інциденту не повідомляються, але в заяві поліції не згадується про причетність контртерористів.

Одна жінка розповіла, що бачила, як фургон збив чоловіка та жінку, які залишилися лежати на вулиці.

Нагадаємо, навесні у бразильському місті Блуменау чоловік вбив сокирою чотирьох дітей у дитячому садку. // LB.ua

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