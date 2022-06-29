У Білорусі трьом «рейковим партизанам» загрожує смертна кара

Партизаны якобы «нанесли ущерб национальной безопасности Республики Беларусь»

Трем «рельсовым партизанам» в Беларуси загрожує вирок у вигляді страти. Підозрювані підпали релейну шафу.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Белорусский Гаюн«.

«В Беларуси с момента начала вторжения России в Украину началась «рельсовая война». После удачных поджогов релейных шкафов силовикам таки удалось задержать часть партизан, к которым в ходе задержания применили огнестрельное оружие. За поджог релейного шкафа трем белорусам грозит смертная казнь», — говорится в сообщении.

При этом указано, что действия партизан якобы «нанесли ущерб национальной безопасности Республики Беларусь» и расценивается как «измена Родине». // УНІАН