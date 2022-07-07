У Болгарії заблокували переказ $890 тисяч для посольства Росії

Російська дипмісія заявила, що ці гроші — для виплати зарплат співробітникам і попросила зняти санкції.

Через санкції Єросоюзу заблоковано переказ на рахунок посольства Росії в Софії на 890 тисяч доларів.

Про це повідомив міністр фінансів Болгарії Асен Василев, передає Болгарське національне радіо.

Він пояснив, що блокування відбулося автоматично на підставі санкцій ЄС.

За словами міністра, російська дипмісія повідомила, що ці гроші призначені для виплати зарплат співробітникам і попросила зняти санкції для цього переказу. Скасування наразі узгоджується з Єврокомісією.

При цьому, зазначив Василев, не варто сподіватися, що санкції змінять стратегічні розрахунки президента РФ Володимира Путіна вже найближчим часом. При цьому деякі болгарські парламентарі побоюються, що російська сторона у відповідь може заблокувати рахунки болгарських дипломатів у Москві.

У посольстві РФ підтвердили державному російському агентству ТАСС інформацію про блокування переказу, але від подальших коментарів відмовилися.

Нагадаємо, 28 червня Болгарія повідомила, що висилає 70 дипломатів і технічних співробітників посольства РФ. Російська влада заявила, що робота посольства і генконсульств «фактично паралізована».

Заклик російського посольства переглянути рішення про висилку Софія відкинула. У заяві дипмісії йшлося про те, що якщо рішення не буде переглянуте, посольство може бути закрите. Виконувач обов’язків прем’єра Болгарії Кирил Петков заявив, що в країні залишаться 43 російські дипломати, і назвав це достатньою кількістю.

МЗС Росії пообіцяло вжити заходів у відповідь і погрожує розривом дипломатичних відносин. Петков ультиматум Росії відхилив. // LB.ua