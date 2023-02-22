У Франції 16-річний підліток зарізав вчительку

16-річний підліток напав з ножем на вчительку на південному заході Франції, вона померла, повідомляє Euronews.

Учителька школи в Сен-Жан-де-Люз (департамент Атлантичні Піренеї) померла після того, як у середу учень завдав їй смертельного ножового поранення, за словами прокурора Байонни.

За словами прокурора Жерома Бурр’є, імовірного злочинця у віці 16 років було заарештовано і взято під варту, його жертвою стала 52-річна вчителька іспанської мови.

Події відбулися у католицькій школі Святого Фоми Аквінського у Сен-Жан-де-Люз. Коли на місце події прибули співробітники служби порятунку, жертва була ще притомна, але врятувати її не вдалося.

Стверджується, що злочинець увірвався до класу з ножем і жорстоко напав на вчительку.

Поліція, префект департаменту, прокурор Байонни та ректор академії виїхали на місце події, ідеться у заяві префектури.

Уряд Франції висловив “підтримку” “педагогічній спільноті” після смерті вчительки, на місце події направлений міністр освіти Пап Ндіай.

Слідчі поки що не розкривають деталі трагедії, але вважають, що терактом напад не був. Французькі ЗМІ наводять непідтверджені офіційно дані про те, що у підлітка міг бути психічний розлад. // УНН