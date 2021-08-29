У Франції чоловік виявив у будинку рештки дітей у пакетах

Тіла зберігалися в поліетиленових пакетах і були загорнуті в одяг.

Житель французької комуни Мезре, департамент Сарта, виявив у себе вдома трупи дітей.

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на телеканал BFMTV.

41-річний чоловік, чиє ім’я не повідомляється, влаштував генеральне прибирання через два тижні після раптової смерті 44-річної дружини від раку. Він вирішив розібрати шафи в гаражі, і виявив усередині рештки дитини. Відразу після цього чоловік викликав поліцію.

Коли правоохоронці прибули на місце, то виявили ще двох мертвих дітей в замкненій шафі в сараї. Там же лежали два ножі.

Повідомляється, що тіла зберігалися в поліетиленових пакетах і були загорнуті в одяг. Ймовірно, всі діти загинули в різний період.

Також повідомляється, що в шлюбі у пари не народилося дітей, однак у жінки були дві дитини від першого шлюбу. Поліція веде розслідування і поки не озвучує ніяких версій того, що сталося.

Господаря будинку допитали, найближчим часом планується провести розтин і аналіз знайдених тіл. // news-time.org.ua