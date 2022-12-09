У Франції за підозрою у підготовці теракту затримано вихідців з Росії

У Страсбурзі заарештовано вихідців з Росії та Таджикистану. Арешт за підозрою у підготовці терактів на території Франції. Загалом було заарештовано семеро молодиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Franceinfo .

Відомо, що про п’ять з них спецслужби вже знали та зараховували до осіб, які симпатизують радикальному ісламу.

Двоє інших лише нещодавно в’їхали до країни. У спецслужбах вважають, що метою терористів має стати знаменитий різдвяний базар, головний у департаменті Нижній Рейн.

Він є популярною ціллю в ісламістів.