У Лукашенка схвалили запровадження страти за держзраду

Палата представників білорусі у другому читанні затвердила проєкт змін до Кримінального кодексу, який передбачає запровадження страти за держзраду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reform.by.

Згідно з текстом ухваленого документа, смертна кара може бути застосована до «посадових осіб, які обіймають державну посаду, та осіб, на яких поширюється статус військовослужбовця, які вчинили злочин, передбачений статтею 356 КК «Державна зрада».

Серед інших змін, затверджених депутатами, можливість застосування покарання у вигляді штрафу за скоєння злочинів проти миру та безпеки людства, громадської безпеки, безпеки руху, здоров’я населення та держави.

Розмір такого штрафу становитиме до 50 тис. базових величин (2,7 млн гривень). Нині максимальний розмір штрафу становить 5 тис. білоруських рублів (73 тис. гривень).

Як повідомляв Укрінформ, у грудні Палата представників білорусі у першому читанні ухвалила законопроєкт «Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності». Смертна кара, відповідно до документа, може бути застосована до посадової особи, що зрадила державі, або до військовослужбовця.