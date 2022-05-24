У Молдові затримали прокремлівського експрезидента Додона

У Молдові затримали колишнього президента країни Ігоря Додона, з посиланням на заяву прес-секретаря генпрокуратури країни Маріанни Керпек повідомляє російська служба BBC.

Додон затриманий на 72 години в межах кримінальної справи, порушеної за чотирма статтями Кримінального кодексу, зокрема про державну зраду.

Вранці у вівторок стало відомо, що у будинку експрезидента країни відбуваються обшуки.

У Генпрокуратурі країни повідомили, що обшуки йдуть у «справі про кульок» (пакет).

Як пише російська служба BBC, йдеться про відеокадри 2019 року з офісу Демократичної партії Молдови. На відео олігарх Володимир Плахотнюк, який очолював партію, передає Додону пакет (кульок), в якому імовірно були гроші. З бесіди Плахотнюка з Додоном стає зрозумілим, що гроші, які Додон бере у Плахотнюка, призначені для фінансування Партії соціалістів Молдови. Додон очолював Партію соціалістів.

Додон був президентом Молдови з грудня грудня 2016 року до грудня 2020 року. Він узяв курс на тісне співробітництво з росією та часто зустрічався з російським президентом володимиром путіним. // УНН