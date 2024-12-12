У Німеччині наступного року стартує програма повернення українців додому

У свою чергу Шмигаль під час візиту до Берліна заявив, що чекає на повернення усіх біженців

Як зазначають Новини.Live, Камишін розповів, що він спільно керівником Міністерства національної єдності Олексієм Чернишовим зараз працюють над програмою повернення українців, яка стартує на початку наступного року.

Програму насамперед запустять у Німеччині і вона передбачатиме, зокрема, повернення громадян в оборонну промисловість.

У свою чергу прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Берліна заявив, що сподівається на повернення в Україну усіх громадян, які виїхали через війну.

«Всім українським біженцям раді в Україні, під час або після цієї війни, ми чекаємо на цих людей», – цитує заяву Шмигаля німецьким телеканалам Die Welt.

Він додав, що уже обговорив технічні деталі повернення з федеральним урядом, який допомагатиме в реалізації певних рішень.

Останнім часом в Німеччині все частіше почали висловлювати стурбованість через низький рівень працевлаштування українських біженців. Перед візитом в Україні канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав безробітних українців, які тривалий час перебувають на території країни, якомога скоріше знайти роботу.

Водночас, за даними соціологічного дослідження все більше українців хочуть назавжди лишитися у Німеччині. Якщо торік більшість говорили про намір повернутись, то зараз 65% кажуть про плани осісти в Німеччині назавжди. // Дзеркало тижня