У Польщі ліквідовано російську шпигунську мережу

Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що це один із методів відродити Російську імперію.

У Польщі ліквідували шпигунську мережу, котра діяла в інтересах Російської Федерації. Як заявив міністр національної оборони та віце-прем’єр країни Маріуш Блащак в ефірі “Польського радіо”, це зробили офіцери Агенства внутрішньої безпеки.

У тому числі шпигуни становили загрозу для критичної інфраструктури Польщі. Віце-прем’єр ствердно відповів на запитання про небезпеку від агентів.

“Звичайно, це була шпигунська група, вони збирали інформацію на користь тих, хто напав на Україну, вчиняв воєнні злочини, загроза була реальною”, – сказав Блащак.

Він впевнений, що агенти РФ навмисне діють на шкоду Польщі. Зокрема ця гібридна атака була з території Білорусі з певною ціллю.

“Якщо ми маємо справу зі шпигунською мережею, то, звичайно, ці люди збирають інформацію для якоїсь конкретної мети”, – запевнив віце-прем’єр.

Очільник Міноборони додав, що ціллю таких дій Росії є відродження своєї імперії, котра завжди загрожувала Варшаві.

“Немає жодних сумнівів, що ми живемо в час, коли Росія вирішила відтворити свою імперію. Вона завжди була загрозою для Польщі, незалежно від того, чи була вона білою, чи червоною, чи тепер путінською”, – наголосив Блащак.

Агентство внутрішньої безпеки викрило абсолютно всю шпигунську мережу. Агенти РФ працювали на Москву з ціллю підготовки до диверсійної діяльності на території Польщі.

Шпигуни РФ в Європі: що відомо

Офіцеру італійських військово-морських сил винесли вирок за шпигунство на користь Росії. Він передавав РФ секретну інформацію в обмін на винагороду.

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