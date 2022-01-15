У Польщі українка керувала нелегальним казино
Жінку наразі затримали, а казино – ліквідували.
У Польщі викрили нелегальний гральний бізнес. Як стало відомо, ним керувала українка, пише inPoland.
Інцидент трапився у місті Лобез, що входить до складу Західно-Поморського воєводства. Власницею підпільного казино виявилася 26-річна громадянка України.
Під час обшуку правоохоронці вилучили:
- 14 комп’ютерних комплектів для організації ігор;
- 4 монітори;
- реєстратор системи моніторингу;
- мобільний телефон керівниці.
Дівчину, яка організувала нелегальні азартні ігри, затримали. Їй висунули обвинувачення за порушення статті 107 Податкового кодексу Польщі. // ДілоTweet