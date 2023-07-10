У Польщі затримали українця, який шпигував для Росії

Йому загрожує до 10 років в’язниці.

Польські правоохоронці затримали російського шпигуна. Підозрюваний виявився громадянином України.

“Затримано ще одного члена шпигунської мережі, яка працювала на російську розвідку. Підозрюваний вів спостереження за військовими об’єктами і морськими портами. Росія систематично надсилала йому винагороду”, – заявив глава МВС Польщі Маріуш Камінськи.

Національна прокуратура повідомила, що затриманий є громадянином України. Він знаходиться на території Польщі з 2019 року. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Відзначається, що вже 15 осіб затримано в рамках розслідування шпигунської мережі, що співпрацює з російськими спецслужбами. Підозрювані, ідентифіковані як іноземці зі східних країн, вели розвідувально-пропагандистську діяльність проти Польщі та готували диверсії за дорученням російської розвідки. // УНІАН