У Польщі затримали українця, який шпигував для Росії

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Йому загрожує до 10 років в’язниці.

Польські правоохоронці затримали російського шпигуна. Підозрюваний виявився громадянином України.

У Польщі затримали російського шпигуна / фото ua.depositphotos.com

У Польщі затримали російського шпигуна / фото ua.depositphotos.com

“Затримано ще одного члена шпигунської мережі, яка працювала на російську розвідку. Підозрюваний вів спостереження за військовими об’єктами і морськими портами. Росія систематично надсилала йому винагороду”, – заявив глава МВС Польщі Маріуш Камінськи.

Національна прокуратура повідомила, що затриманий є громадянином України. Він знаходиться на території Польщі з 2019 року. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Відзначається, що вже 15 осіб затримано в рамках розслідування шпигунської мережі, що співпрацює з російськими спецслужбами. Підозрювані, ідентифіковані як іноземці зі східних країн, вели розвідувально-пропагандистську діяльність проти Польщі та готували диверсії за дорученням російської розвідки. // УНІАН

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