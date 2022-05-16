У Польщі заявили про необхідність демілітаризувати Калінінград

Якщо Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО, Калінінградську область необхідно буде демілітаризувати.

Про це в інтерв’ю польському виданню DoRzeczy.pl заявив Ромуальд Шереметєв, колишній заступник глави Міністерства національної оборони Польщі.

За його словами, якщо Швеція вступить до НАТО, безпека всього східного флангу Альянсу значно зміцниться, бо і фіни, і шведи мають дуже гарні збройні сили. А ще Балтійське море стане морем НАТО. Проте буде одна дуже важлива проблема так званого Калінінграда.

Ромуальд Шереметьєв вважає, що, по-перше, місцевим жителям треба перестати себе називати ім’ям військового злочинця Михайла Калініна, на честь якого в 1946 році перейменували місто Кенігсберг. Крім того, Калінін несе солідарну відповідальність за вбивства в Хатині.

По-друге, цей регіон необхідно демілітаризувати, тому що не може бути так, щоб НАТО сиділо на пороховій бочці, наголошує Ромуальд Шереметєв.

Що стосується реакції Москви на розширення НАТО, то ексзаступник міністра оборони Польщі вважає, що РФ почне погрожувати ядерною зброєю.

– Буде виття, як завжди. І погрози ядерною зброєю, тому що нічим іншим росіяни вас не налякають, – зазначив Ромуальд Шереметєв.

Щодо війни в Україні, то польський експерт сподівається, що Росія впаде раніше, ніж можна буде очікувати, оскільки нинішня Росія набагато слабша за Радянський Союз, а Путін не той класовий лідер, як Сталін.

Раніше українська розвідка оприлюднила дані 157 російських військових Центру стратегічної радіоелектронної розвідки (в/ч 25137) м. Калінінград, які вчиняли воєнні злочини на території України. // Факти ICTV