У Приморському краї Росії воєнкома знайшли повішеним на паркані

Міська адміністрація заявила, що у чоловіка “зупинилося серце”.

У Приморському краї Росії знайшли мертвим військкома Романа Малика. Поліція вважає, що це може бути самогубство, однак, родичі померлого не вірять у цю версію.

Про це повідомляють росЗМІ.

Місцеве видання, посилаючись на джерело, близьке до правоохоронних органів, пише, що ввечері 14 жовтня тіло військкома знайшли висячим на паркані з ознаками самогубства.

Зазначається, що місцеві жителі, а також його родичі, сумніваються в тому, що чоловік міг накласти на себе руки.