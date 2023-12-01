У російській Бурятії вибухнув ще один потяг із паливом, – джерела

За даними журналістів, це – другий етап спецоперації СБУ.

У Бурятії на Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом. Як зазначають наші джерела, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі й для військової логістики.

Перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати обʼїздний шлях, що проходить через “Чортів міст”. Співрозмовники сказали, що саме на це розраховувала СБУ: під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої.

Як пишуть російські телеграм-канали, від вибуху загорілися шість цистерн. Для гасіння пожежі приїхав навіть пожежний потяг.

“Російським спецслужбам варто звикати, що наші люди – всюди. Навіть в далекій бурятії”, – прокоментували джерела.

Учора вночі відбувся вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, що в Бурятії.

Північномуйський тунель – єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. За нашими даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухових пристрої.

За даними Politico, Китай постачає росіянам бронежилети, каски та оптичні приціли. Окрім того, КНР забезпечує окупантів дронами. // LB.ua