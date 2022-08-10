У російському Єйську запалало нафтосховище (відео)

У російському місті Єйськ, якій знаходиться навпроти Маріуполя через Азовське море, горить нафтосховище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

“У російському Єйську, який майже навпроти Маріуполя через Азов в 30 км, раптом теж бавовна вранці. Палає нафтосховище. Напевно теж хтось невдало кинув недопалок”, – написав він.

Андрющенко зазначив, що Єйськ – саме те місто, звідки окупанти планували завозити боєприпаси в Маріупольський порт. Крім порту, в Єйську також є вантажний авіатермінал.