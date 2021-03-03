У Росії через п’яного батька загинула дитина

У місті Заозерний Красноярського краю РФ сталася моторошна подія.

32-річний місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, разом з 8-річною донькою, попрямував в магазин.

З метою скоротити шлях прийняв рішення йти службовим переходом, незважаючи на наявність на зазначеній станції безпечного віадука через залізничні колії.

В цей час рухався вантажний потяг. Незважаючи на це чоловік перебіг колії, не реагуючи на сигнали великої гучності, що подавалися машиністом. Після цього він, тримаючи дочку за руку, пішов уздовж залізничної колії. В результаті чоловік і дитина були травмовані поїздом.

Від отриманих травм дитина померла на місці, а горе-батько серйозних травм не отримав. // Вартові еспресо