У Росії наклала на себе руки 30-річна призерка чемпіонатів світу та Європи

У підмосковному Орєхово-Зуєво виявлено тіло майстра спорту міжнародного класу з кікбоксингу Катерини Думбрави.

Жінка наклала на себе руки, повідомляє Telegram-канал «112».

Тіло 30-річної Катерини знайшла матір, коли прийшла до дочки у гості. Співрозмовник, який знайомий із ситуацією, зазначив, що останнім часом Думбрава вживала заборонені препарати. На місці, де знайшли тіло спортсменки (Катерина повісилася на турніку), передсмертну записку не виявлено. В обставинах того, що сталося, розбираються слідчі.

Катерина займалася кікбоксингом з 1999 року та неодноразово була призером чемпіонатів росії, Європи та світу. // Юрій САЙ, «ФАКТИ»