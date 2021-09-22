У Росії нова авіакатастрофа — зник з радарів Ан-26 з шістьма людьми

Російський транспортний літак Ан-26 зник з радарів в районі заповідника Хехцир під Хабаровськом, на його борту перебував льотний склад з шести людей, повідомили в МНС Росії..«За 38 км від аеропорту міста Хабаровська, приблизно в районі заповідника Хехцир з радарів зник літак Ан-26», — сказали представники російського відомства.

Літак проводив технічний політ, зазначає bbc.

У пресслужбі МНС повідомили, що для пошуку повітряного судна залучили вертоліт Росавіації та рятувальників

«В готовність приведено вертоліт Мі-8 Хабаровського авіаційно-рятувального центру МНС Росії з рятувальниками на борту. Пошуки ускладнені темним часом доби і несприятливими метеоумовами», — поскаржилися в МНС.

Саме погані погодні умови розглядаються як основна причина ситуації, розповіло агенції «РИА Новости» джерело в екстрених службах Росії.

Слідчий комітет Росії вже порушив справу за статтею про порушення правил безпеки руху.

У липні цього року інший російський літак Ан-26 розбився на Камчатці. На його борту перебувало 28 осіб, всі вони загинули.

Російський парк транспортної авіації у складі АН-26 радянського виробництва швидко старіє.