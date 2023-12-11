У швейцарському Сьйоні невідомий застрелив двох осіб

У країні з населенням близько 9 мільйонів жителів вогнепальну зброю мають чверть цивільних.

У швейцарському місті Сьон чоловік застрелив двох осіб і поранив ще одну людину, пише Reuters.

Інциденти трапилися у різних точках містах з населенням близько 35 000 осіб на південному заході країни.

“За попередніми даними, злочинець знав своїх жертв”, − заявили в поліції. Зараз правоохоронці розшукують нападника.

Водночас мотиви стрілянини залишаються невідомими.

Поліція назвала цю людину “небезпечною”, закликавши громадськість не наближатися до стрільця та не протистояти зловмиснику.

За даними Small Arms Survey, швейцарської організації, яка відстежує глобальні тенденції в галузі збройного насильства, у Швейцарії з населенням близько 9 мільйонів осіб вогнепальну зброю мають 2,3 мільйона цивільних. // LB.ua