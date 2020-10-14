Убийство украинского рэпера Картрайта в Питере заранее спланировала его жена, — следователи

В России Следственный комитет заявил, что убийство украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) спланировала его жена Марина Кохал.

Об этом сообщает «Сноб».

Незадолго до преступления супруга рэпера Марина Кохал купила в одной из аптек города медицинский препарат, который затем использовала во время убийства, установили следователи. Название лекарства и как Кохал его применила, не уточняется.

Ведомство также выяснило, что на момент убийства Картрайта и расчленения его тела, мать Кохал находилась в их квартире.

14 октября в доме адвоката Марины Кохал Юрия Авдеева прошел обыск. Об этом сообщили Следственный комитет и сам защитник. Следственные мероприятия были связаны с тем, что мать Кохал после задержания дочери жила в квартире Авдеева. По данным источника издания «78.ru», мать Кохал задержана.

Напомним, что в конце июля в одной из квартир на Невском проспекте Петербурга нашли расчлененное тело мужчины. Убитый – рэпер Энди Картрайт. По информации прессы, 29 июля в полицию позвонил адвокат Кохал и передал ее версию случившегося. По ее словам, муж умер за четыре дня до этого от передозировки, а она расчленила тело, чтобы спрятать, «но не могла придумать, как быть дальше». Причину своего поступка она объяснила тем, что не хотела для Картрайта «бесславной смерти».

В августе Кохал арестовали по делу об убийстве. В конце сентября ей продлили содержание под стражей до 30 октября. // Преступности.НЕТ