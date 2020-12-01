Убийцей саратовчанки и ее 4-летней дочери оказалась женщина

В Саратове задержана подозреваемая в резонансном убийстве — ранее в одной из квартир были найдены тела женщины и ее 4-летней дочери. Обе были зарезаны.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, подозреваемой оказалась 53-летняя женщина, в настоящий момент она задержана. Мотив преступления пока не раскрывается.

Тела 38-летней матери и ее дочери были обнаружены вечером 29 ноября. Их обнаружил отец женщины, который привел в квартиру гостившую у него старшую дочь жертвы.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, включая малолетнего». Дело находится под контролем главы регионального СКР. // МК