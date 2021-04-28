Уголовник шантажировал падчерицу интимным видео

Стали известны подробности задержания в Подмосковье отчима, шантажировавшего падчерицу интимными видеозаписями из её комнаты. Школьница сама записала требования мерзавца на диктофон, а её парень едва не устроил самосуд.

Как стало известно «МК», ранее судимый за кражу 51-летний житель Солнечногорского городского округа установил скрытую камеру в комнате своей падчерицы – 16-летней дочери своей супруги, сотрудницы местного супермаркета. Расчет «шпиона» был простым и одновременно подлым: ему удалось запечатлеть на видео, как к девушке в гости приходил возлюбленный. Понятно, что уединялись молодые люди не для совместной подготовки к экзаменам, поэтому мужчина решил, что сможет шантажировать школьницу компроматом. Примерно две недели назад злодей пришел к своей падчерице с бутылкой шампанского и флешкой в руках.

Он заявил девушке, что заснял ее утехи и продемонстрирует видео матери, если та не «удовлетворит» его. Школьница не растерялась, включила на телефоне диктофон и записала откровенный разговор. Девушка отказалась от мерзкого предложения, а мужчина пытался ее уговорить. Позже школьница дала послушать запись беседы своему молодому человеку, и тот попытался поговорить с потенциальным тестем по-мужски, но извращенец испугался и поспешил обратиться в полицию.

Когда выяснилась истинная подоплека, следователи пригласили горе-отчима в отдел под видом потерпевшего и задержали. В соцсети сохранилась страница мерзавца, где опубликовано более сотни фотографий обнаженных девушек.