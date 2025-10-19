Українцям доведеться сплатити $1000 за перебування в США?

Міністерство внутрішньої безпеки США запроваджує новий імміграційний збір у розмірі тисячі доларів за надання або продовження гуманітарного дозволу на перебування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USCIS .

З 16 жовтня 2025 року USCIS та інші служби Міністерства внутрішньої безпеки США запроваджують новий обов’язковий збір у розмірі однієї тисячі доларів.

Його потрібно буде сплачувати людям, яким надають імміграційне звільнення під чесне слово (parole) – тобто дозвіл на тимчасове перебування у США, зазвичай у гуманітарних або надзвичайних випадках.

Це правило ухвалено на виконання закону H.R. 1 (Reconciliation Bill), який передбачає нові бюджетні джерела, зокрема за рахунок імміграційних зборів.

Parole – це дозвіл в’їхати в США або залишитися тимчасово, без повноцінної візи чи грін-карти. Він часто надається:

людям, які прибувають у США за гуманітарними програмами,

тим, хто потребує тимчасового захисту (наприклад, біженці, евакуйовані, люди з окупованих територій тощо),

або тим, хто чекає розгляду іншого імміграційного статусу (як-от притулок, грін-карта).

Як це стосуватиметься громадян України

Програма “Uniting for Ukraine (U4U)” – це саме гуманітарний parole. Тобто українці, які прибули або прибувають у США за цією програмою, формально підпадають під категорію осіб, яким він надається.

За новими правилами, під час надання або продовження (re-parole) такого статусу USCIS може вимагати сплату тисячу доларів.

Однак варто зазначити, що у повідомленні вказано, що існують винятки.

“Розмір збору становить 1 000 доларів за 2025 фінансовий рік і підлягає щорічному коригуванню відповідно до рівня інфляції. Ви повинні сплатити цей збір, коли вам надається імміграційне звільнення під чесне слово для в’їзду до Сполучених Штатів, якщо ви не підпадаєте під дію винятків“, – зазначили в USCIS.

Тому, можливо, для українців, які прибули через гуманітарну кризу або за державною програмою, може бути передбачене звільнення від цього збору.

Конкретний перелік винятків (кого саме звільнять від сплати) буде опублікований у Федеральному реєстрі, тому зараз офіційно не відомо, чи пошириться збір на учасників U4U.