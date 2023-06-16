Уряд Хорватії підтримав визнання Голодомору геноцидом українського народу
Уряд Хорватії на вчорашньому засіданні підтримав ініціативу хорватського парламенту про визнання Голодомору геноцидом українського народу.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Nova.
«Ми підтримуємо ініціативу хорватського парламенту», – сказав прем’єр-міністр Андрей Пленкович під час відкритої частини засідання уряду.
Державний секретар у Міністерстві закордонних справ Зденко Лучіч заявив, що «запропонованою декларацією хорватський парламент визнає Голодомор – вимушений голод, який був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років – як злочин геноциду проти українського народу».
Підраховано, що від чотирьох до шести мільйонів українців загинуло під час Голодомору (Голодомору) 1932/1933 років або великого голоду, нібито спричиненого радянською владою. Голодомор визнали геноцидом понад 20 країн світу та Європарламент.Tweet