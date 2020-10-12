В Бангладеш вводят смертную казнь за изнасилование

Последние несколько дней страну охватили протесты против высокого уровня сексуального насилия в отношении женщин.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Министр юстиции Анисул Хак заявил, что во вторник президент страны издаст соответствующий указ.

На прошлой неделе в Бангладеш начался массовый потест после того, как в социальных сетях распространили видео о жестоком нападении банды на женщину.

Демонстранты несли таблички с надписями “Вешать насильников” и “Нет пощады насильникам”. В столице Дакке протестующие установили имитацию виселицы.

Активисты заявляют, что в прошлом году было зарегистрировано около 5400 случаев изнасилования. При этом уровень судебных приговоров за такие преступления чрезвычайно низкий.

Расследование Национальной комиссии по правам человека Бангладеш показало, что женщина на видео, на которую напали в юго-восточном районе Ноакхалим, неоднократно подвергалась изнасилованию. После появления видео были арестованы восемь человек.

Реагируя непосредственно на протесты, правительство решило внести изменения в законодательство путем постановления. Поскольку парламент не заседает – будет принят закон. // Буквы