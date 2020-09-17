В Беларуси готовят «черный список» карателей Лукашенко

Лидер Координационного совета оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская аносировала подготовку т.н. «черного списка» сотрудников силовых структур, причастных к насилию в отношении протестующих.

По ее словам, список имеет рабочее название «Список Тарайковского», ведь первой жертвой милицейского произвола стал Александр Тарайковский.

Кроме того, по словам Тихановской, в санкционный список войдут лица, причастные к пыткам и издевательствам над задержанными в СИЗО и тюрьмах.

«Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться», — заявила Тихановская.

Напомним, ранее международные правозащитники обвинили Минск в массовых арестах и пытках, заявив о сотнях раненых и тысячах задержанных участниках акций протеста. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»