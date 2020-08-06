В Белгородской области РФ библиотекарь подожгла коллегу

Серьезным происшествием завершилась ссора двух образованных тихих женщин бальзаковского возраста, работавших библиотекарями в городе Короча в Белгородской области. Одна из участниц конфликта пыталась сжечь коллегу живьем прямо на рабочем месте, среди томов Пушкина и Толстого.

Как сообщает сайт СУ СКР по Белгородской области, сейчас в отношении 43-летней жительницы Корочановского района возбуждено уголовное дело по статье «Покушение убийство».

Следствие выяснило, что 5 августа она подошла к коллеге со спины, облила ее горючей смесью и подожгла. Ровесница подозреваемой к счастью выжила, но у нее сейчас обожжено 40% тела и она сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.

Задержанная библиотекарь признала свою вину. Ей назначили психолого-психиатрическую экспертизу. // МК