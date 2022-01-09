В Бразилии семь человек погибли, трое пропали без вести в результате обвала скалы водопада
По меньшей мере семь человек погибли и девять получили серьезные ранения, когда каменная стена водопада обрушилась на юго-востоке Бразилии.
Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
Каменная скала внезапно оторвалась от стены каньона и упала на несколько прогулочных лодок, вызвав огромную волну над озером в Капитолио, штат Минас-Жерайс.
Власти сообщили, что три человека все еще числятся пропавшими без вести. Водолазы и сейчас обыскивают озеро.
У пострадавших переломы костей, один из них в тяжелом состоянии в больнице с травмами головы и лица, еще 23 человека получили легкие травмы.
В течение двух недель в регионе шли сильные дожди, которые могли разрыхлить скалу.
Seven dead, 3 missing after rock face collapse at Brazilian waterfall.#Brasilpic.twitter.com/i34K4xtvbP
— RONCHECK (@RONCHECK1)January 9, 2022