В ЕС одобрили новый пакет санкций против режима Лукашенко

Новые санкции официально вступят в силу 2 декабря, отметил журналист.

В пятый пакет санкций Евросоюза против режима Александра Лукашенко в Беларуси попадут 17 человек и 11 учреждений.

Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter.

«Послы ЕС только что дали «зеленый свет» пятому пакету санкций ЕС в отношении Беларуси – 17 человек и 11 учреждений. В Официальном журнале ЕС будет опубликовано завтра. Работа над шестым пакетом началась, но рано говорить сейчас о количестве человек. Может быть готовым в январе-феврале», – подчеркнул Йозвяк.

Напомним, новый пакет санкций Евросоюза в отношении Беларуси должен вступить в силу на этой неделе – 2 декабря. // УНИАН