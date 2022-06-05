В ФРГ заявили об угрозе прослушки со стороны России в районе бундестага

По словам министра внутренних дел ФРГ, в правительственном квартале в Берлине есть риск прослушки разведслужбами РФ.

Федеральное ведомство по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) обращает внимание политиков и госслужащих на то, что «особенно в таких чувствительных местах, как правительственный квартал в Берлине, риски прослушки и опасность несанкционированной утечки данных реальны и не должны недооцениваться».

Об этом заявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер (Nancy Faeser), давая оценку деятельности российских разведслужб в Германии. Слова главы ведомства привела в пятницу, 3 июня, газета Bild. Комментарий Фезер последовал перед представлением доклада о защите конституции, запланированным на следующую неделю.

Глава МВД ФРГ обвинила Москву в «гибридной войне». «Мы защищаем себя и действуем. Именно поэтому мы выслали из российского посольства в Берлине 40 человек, которые, по нашим оценкам, могут принадлежать к российским спецслужбам», — указала она.

Берлин принимает меры

«Мы очень внимательно следим за тем, какие средства разведки использует российское правительство. Мы очень бдительны и защищаем себя. И мы принимаем меры», — подчеркнула Фезер.

Министр добавила, что ее ведомство стоит на страже «безопасности и мира в Германии», охраняя их от «российского шпионажа, от попыток оказать влияние, от лжи и военной пропаганды».

В то же время глава МВД предупредила, что разговоры, которые ведутся посредством обычных телекоммуникационных сетей, «в принципе не защищены от прослушивания». Следует предположить, что иностранные спецслужбы «прилагают значительные усилия для перехвата и прослушивания телекоммуникационных соединений», констатировала она.

Bild: Спецслужбы ФРГ наблюдают за антенной на крыше посольства РФ

По утверждению газеты Bild, на крыше посольства РФ в ФРГ установлена широкополосная дипольная антенна, которая может использоваться для сбора развединформации. За ней уже несколько лет ведется наблюдение. Члены бундестага из комитетов, имеющих отношение к безопасности, в этой связи сменили бюро в парламенте и переместились в другое здание.

Эксперт Христианско-демократического союза по внутренним делам Штефан Хек (Stefan Heck) уже потребовал от российской дипмиссии убрать антенну, добавив, что она «угрожает нашей безопасности и является провокацией». Реакция российской дипмиссии пока не последовала.

Правительство Германии 4 апреля объявило персонами нон грата 40 российских дипломатов. «Федеральное правительство приняло решение объявить нежелательными значительное число сотрудников посольства России, которые каждый день работали здесь, в Германии, против нашей свободы, против сплоченности нашего общества», — заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). // Deutsche Welle