В Ірані страчено «наречену-дитину» Саміру Сабзіан

Саміра Сабзіан стала 18-тою жінкою, до якої було застосовано смертну кару в Ірані цього року

У середу в Ірані повісили 29-річну Саміру Сабзіан, більш відому як «наречена-дитина», яка була засуджена до страти за вбивство свого чоловіка і провела у в’язниці десять років. Вона стала вісімнадцятою жінкою, страченою іранською владою лише цього року. Страта відбулася в передмісті Тегерана Карадже, у в’язниці «Гезель Хесар», однієї з найбільших у країні, повідомляє Іранська правозахисна організація, що базується в Норвегії (IHR). Про це пише BBC.

Саміра вийшла заміж у 15 років і, за словами її родичів, систематично зазнавала домашнього насильства. У 19 років її було заарештовано за звинуваченням у вбивстві чоловіка. Суд одразу виніс їй смертний вирок, але його виконання було відкладено з низки бюрократичних причин.

У момент арешту у неї було двоє дітей (одне з них немовля), з якими за минулі десять років їй дозволили побачитися лише один раз – незадовго до страти, на початку грудня. «Саміра протягом багатьох років була жертвою ґендерного апартеїду, дитячого шлюбу та домашнього насильства, а сьогодні стала жертвою некомпетентної та корумпованої машини вбивств цього режиму», – заявив глава IHR Махмуд-Амірі Могаддам.

Серійні вбивства жінок у Ірані

Правозахисна організація Amnesty International та уряди низки країн, включаючи Велику Британію, багато років боролися за збереження життя молодої жінки шляхом переговорів з іранською владою. «Саміра стала жертвою дитячого шлюбу. Іран має припинити кричуще поводження з жінками та дівчатками», – написав напередодні страти в соцмережі Х заступника глави МЗС Британії Тарік Ахмад.

За даними правозахисників, кількість страт у Ірані помітно зросла останнім часом, тільки в листопаді цього року було страчено 115 осіб.

Amnesty International називає це серійними вбивствами, санкціонованими державою, і закликає Тегеран зупинитися. Іранська правозахисна організація в Осло закликає міжнародну спільноту вжити серйозних заходів щодо Ірану. «Цей режим існує лише за рахунок вбивств та створеної ним атмосфери страху. Алі Хаменеї та інші лідери Ісламської Республіки мають відповісти за свої дії», – сказав Махмуд-Амірі Могаддам.

Саміра Сабзіан стала 18-ю жінкою, страченою у 2023 році. Це жахлива статистика, кажуть правозахисники.

Для порівняння, за даними IHR, за 11 років – у період з 2010 по 2021 рік– страти зазнали 164 жінки.

В організації наголошують, що це тільки достеменно відомі випадки і реальна цифра може бути вищою, але навіть з урахуванням цього динаміка лякає.

66% страчених іранських жінок звинувачувалися у вбивстві своїх чоловіків. За іранськими законами, жінка не може розлучитися за жодних обставин, навіть якщо стає жертвою домашнього насильства. У правовій системі Ірану стосовно жінок немає таких нюансів, як ненавмисне вбивство або вбивство в стані афекту, також не враховуються обставини, що призвели до злочину.

Для жінок передбачено єдине формулювання, вони засуджуються «до відплати у натуральній формі». Жінки, засуджені до смерті, часто позбавляються навіть підтримки своїх батьків, які вважають за краще захистити те, що вважають «честю сім’ї». За даними міжнародних організацій, Іран та Китай проводять більше страт, ніж будь-яка інша країна у світі, де існує смертний вирок. // Главком