В Италии шпионит треть российского посольства

В Италии аккредитовано не менее 80 сотрудников российского посольства, которые работают на ГРУ, ФСБ и Службу внешней разведки. Это треть диппредставительства РФ.

Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на итальянскую контрразведку Aisi .

По данным итальянских контрразведчиков, по меньшей мере 80 российских дипломатов занимаются шпионажем в Италии. Представители дипмиссии вербуют новых агентов, собирают для ГРУ, ФСБ и Службы внешней разведки РФ секретную информацию, а также создают и контролируют сеть осведомителей.

Напомним, 31 марта министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла Сергея Разова после задержания двух человек по обвинению в шпионаже в пользу Российской Федерации. Среди задержанных офицер российского посольства. Глава итальянского дипведомства Луиджи Ди Майо вручил российскому дипломату решительный протест и сообщил о немедленном выдворении из страны двух российских шпионов.

Двое дипломатов России, завербовавших итальянца, Алексей Немудров и Дмитрий Остроухов уже улетели в Москву. Они получили приказ о депортации и смогли избежать ареста благодаря дипломатическому иммунитету.