В Италии задержали серба, подозреваемого в убийстве украинки

Сообщается, что в полиции есть доказательства убийства украинки, однако детали дела не разглашаются

Украинка исчезла в итальянском городе Бреши, сообщает итальянская пресса.

Правоохранители органы заподозрили, что Викторию Вовкотруб убили, хотя тела женщины еще не нашли. Поиски женщины проводятся в заброшенных домах в сельской местности вблизи Бреша и Милана.

Итальянские правоохранители уверены, что украинку убил ее бывший гражданский муж, который старался замести следы. Полиция арестовала мужчину, когда он уничтожал вещественные доказательства — окровавленную одежду женщины. Мужчина пытался избавиться вещей выбросив их в помойку.

Бывшим мужем Виктории оказался 60-летний серб. Сейчас он находится за решеткой по обвинению в убийстве. В полиции считают, что у них есть неопровержимые доказательства против серба. Мужчина попытался избавиться окровавленную одежду женщины. Сообщается, что есть еще другие доказательства, однако детали дела не разглашаются.

11 ноября Виктории Вовкотруб должно было исполниться 42 года. Она родом из украинского города Умань. В Италию женщина отправилась на заработки. Там работала сиделкой и барменом в одном из заведений. Накануне об исчезновении женщины заявила ее подруга. // Comments.ua