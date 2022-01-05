В Казахстане митингующие занялись сносом памятников «вечному» Назарбаеву (видео)
Первой «жертвой» стал памятник только что уволенному Назарбаеву в Талдыкоргане.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку главу Совбеза и многолетнего руководителя страны Нурсултана Назарбаева. Вслед за этим митингующие решили повалить памятник, который возвели в его честь.
Первой «жертвой» стал памятник только что уволенному Назарбаеву в Талдыкоргане, сообщает Telegram-канал «Раньше всех».
Памятник был установлен в 2016-м году.
На видео видно, что снос памятника бывшему президенту происходит под радостные возгласы, аплодисменты и песни.
Источники в МИД России сообщили, что Назарбаев «готов покинуть Казахстан для лечения». За 5 января из Казахстана уже вылетело около 10 частных самолетов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу и заявил, что намерен действовать «максимально жестко». А так же сообщил, что с сегодняшнего дня возглавляет Совет безопасности, который ранее возглавлял предыдущий президент Нурсултан Назарбаев. // УНИАН