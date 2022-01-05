В Казахстані почалися нові сутички мітингарів і поліції

Силовики в Алмати застосовують спецзасоби.

У колишній столиці Казахстану, місті Алмати, 5 січня продовжилися масові протести і сутички мітингарів із правоохоронцями.

Поліція перешкоджає руху протестувальників і застосовує спецзасоби. Було чути вибухи світлошумових гранат, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на казахське бюро.

«Протестувальники в Алмати побили двох поліцейських, силовики відступають, але продовжують при цьому застосовувати спецзасоби», – передав кореспондент «Інтерфакс-Казахстан» близько 10 ранку за Києвом.

В Алмати з поки невстановленої причини загорілися військові авто, передає канал NEXTA live.

Надзвичайний стан у коменданстьку годину в Алмати було введено учора указом президента. В місті обмежено пересування громадян, але офіційних розʼяснень, що саме дозволено і заборонено, поки нема, пише «Інформбюро».

В Актобі мітингарі штурмували орган місцевого самоврядування – акімат. Їх відтіснили. В Усть-Каменогорську біля акімату відбулися сутички.

Страйк триває і на найбільшому в Казахстані нафтородовищі Тенгіз.

За час протестів у лікарні Алмати звернулися 190 людей, які постраждали в ході мітингів. Із них 137 – силовики. // LB.ua