В Китае нашли коронавирус на замороженных морепродуктах из России

Коронавирус на упаковке замороженных кальмаров, привезенных из России, выявил Центр по контролю и профилактике заболеваний в китайской провинции Цзилинь.

Об этом 21 сентября сообщает агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел в столице провинции — городе Чанчунь. Два проведенных теста показали положительный результат. В этой же партии в Китай ввезли еще 10 килограммов замороженных морепродуктов. Всех людей, которые контактировали с пачкой, протестировали на коронавирус, однако инфекцию не выявили ни у кого.