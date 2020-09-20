В Латвии совершено резонансное убийство адвоката

В Латвии в ночь на 20 сентября у себя дома был убит присяжный адвокат Павел Ребенок. В полиции возбудили уголовное дело.

Сейчас в расследовании задействованы большие ресурсы полиции, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, проверяется несколько версий произошедшего.

Ранее назначенный в совет Olainfarm вместе с Ребенком юрист Мартиньш Криекис встречался с погибшим накануне, сообщает mixnews.

«Могу подтвердить, что это было убийство, что оно произошло сегодня ночью и было совершено с применением физической силы», — заявил он.

Криекис также считает, что это было политическое убийство и его заказчики связаны с вопросами закупок.

По его словам, вечером в субботу Ребенок был у него в гостях и уехал домой поздней ночью. Он заявил, что не верит в убийство в результате ограбления. По его мнению, убийство было умышленным. В Twitter Криекис объявил о награде в 20 000 евро за поимку убийц.

В марте прошлого года Ребенок, еще являясь председателем совета Olainfarm, обратился к тогда занимавшему пост начальника Государственной полиции Интсу Кюзису и начальнику Службы государственной безопасности Нормунду Межвиетсу в связи с полученными в свой адрес угрозами.

Ребенок родился 4 августа 1980 года. Он окончил Латвийскую морскую академию, а также юридический факультет Латвийского университета. В 2003 году Ребенок стал внештатным советником премьер-министра Эйнара Репше по вопросам судоходства и портов, после этого он был назначен советником министра финансов по вопросам Вентспилсского порта. Тогда Кабинет министров утвердил его в правлении Вентспилсского порта в качестве представителя Министерства финансов, но в марте 2004 года правительство сняло его с этой должности.

С сентября 2018 года по апрель 2019 года Ребенок занимал должность председателя совета АО «Olainfarm», а в феврале 2019 года стал членом правления управления Рижского свободного порта. Кроме того, с июня по июль 2019 года он был председателем совета Latvenergo.

С февраля 2019 года Ребенок также был внештатным советником бывшего министра экономики Немиро. В феврале этого года Ребенок был избран заместителем председателя правления Рижского свободного порта, но уже в апреле объявил, что выходит из правления Рижского свободного порта, чтобы сохранить за собой статус адвоката. // Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»