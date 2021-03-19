В Мексике боевики устроили засаду, убив 13 полицейских

Вооруженные боевики убили по меньшей мере 13 мексиканских полицейских в засаде в центральном штате Мехико. Нападение стало одним из самых ужасных массовых убийств сотрудников сил безопасности, потрясших страну за последние годы.

Об этом пишет Reuters .

Колонна сотрудников службы безопасности подверглась нападению со стороны подозреваемых членов банды в районе Льяно-Гранде в муниципалитете Коатепек-Харинас, когда они патрулировали район.

«Это нападение — оскорбление мексиканского государства. Мы ответим всей силой и поддержкой закона», — заявил министр безопасности Родриго Мартинес-Селис.

Военизированная полиция и вооруженные силы Национальной гвардии Мексики продолжают поиски подозреваемых. Также неизвестно, сколько подозреваемых в преступлении могли быть убиты или ранены. // РБК-Украина