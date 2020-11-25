В Мексике обнаружили захоронение более сотни расчлененных трупов

Наркокартели жестоко пытают и убивают людей в кровавой борьбе за сферы влияния

В Мексике обнаружены более ста трупов в тайной братской могиле. Жуткая находка сделана в штате Халиско, где действует один из самых жестоких и могущественных в стране наркокартелей. За голову его главаря назначена награда в миллионы долларов.

Мексиканские власти извлекли 113 тел из секретной могилы недалеко от города Гвадалахара. Безымянное массовое захоронение было обнаружено в результате различных расследований и разведывательной работы еще 2 октября на ферме в муниципалитете Эль-Сальто в штате Халиско на западе страны.

После семи недель раскопок прокурор штата Халиско Херардо Октавио Солис заявил в воскресенье вечером, что родственниками уже опознаны 30 жертв: 2 женщины и 28 мужчин. Остальные жертвы остаются в судебно-медицинской службе как «неопознанные умершие лица».

Многие тела оказались расчлененными, а в мешках было обнаружено несколько черепов.

В штате действует «Картель нового поколения Халиско» (CJNG), имеющий репутацию одного из самых жестоких и могущественных в Мексике. Там в тайных захоронениях было найдено больше тел, чем в любом другом мексиканском штате за последние годы.

«Картель Нового поколения Халиско» борется с картелем «Лос-Сетас» за контроль над городами Гвадалахара, Халиско и Веракрус. Также он боролся против преступной группировки La Resistencia за контроль над штатом и окружающими районами. Помимо своего «родного» региона наркокартель также действует в штатах Найярита, Мичоакан, Колима и Гуанахуато.

Возглавляет преступную группировку CJNG Немезио Осегера Сервантес («Эль Менчо»), один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики. За информацию, которая может помочь его поимке, правительства Мексики и США предлагают до 30 миллионов мексиканских песо и 10 миллионов долларов США соответственно.

Наркобарон разыскивается за торговлю наркотиками, участие в организованной преступности и незаконное хранение огнестрельного оружия. Сообщается, что «Эль Менчо» отвечает за координацию операций по незаконному обороту наркотиков в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Океании. Под его командованием «Картель Нового поколения Халиско» стал одной из ведущих преступных организаций Мексики.

К северу от мексиканско-американской границы к наркогруппировке из штата Халиско тоже относятся серьезно. В марте 2019 года американский конгрессмен-республиканец от Техаса Чип Рой представил законопроект, в котором «Картель нового поколения Халиско», «Картель залива» и фракция «Картель Дель Норесте» в группировке «Лос-Зетас» будут числиться как иностранные террористические организации. Президент Дональд Трамп также выразил заинтересованность в признании картелей террористическими организациями, но отложил эти планы по просьбе президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Правительство Мексики в целом считает «Картель нового поколения Халиско» самой опасной преступной организацией в стране и вторым по величине наркокартелем после печально известного «Картеля Синалоа». В свое время «Картель Синалоа», возглавлявшийся ныне осужденным в США Хоакином Гусманом («Эль Чапо»), использовал боевиков «Картель нового поколения Халиско» в качестве своего вооруженного крыла для борьбы с конкурентами из картеля «Лос-Зетас».

Спектр криминальной деятельности наркокартеля из Халиско очень разнообразен, но самыми прибыльными видами его деятельности остаются незаконный оборот наркотиков (в первую очередь кокаина и метамфетамина), а также кража сырой нефти. Сообщается, что у группировки имеется более 100 лабораторий по производству метамфетамина по всей Мексике. По оценкам мексиканских властей, кровожадная банда контролирует треть всех наркотиков, ввезенных контрабандой в США. Европа и Азия также находятся под прицелом картеля, налаживающего связи с зарубежной организованной преступностью.

Первое публичное появление нового картеля связывают с обнаружением в 2009 году в заброшенном грузовике в жилом районе в Канкуне (Кинтана-Роо) трупов трех мужчин, с которыми было найдено сообщение, в котором представители «нового поколения» утверждали, что они «против похищений и вымогательств» и пообещали «бороться с ними во всех штатах для более чистой Мексики». Однако это стало лишь началом новой волны насилия с сотнями жертв.

«Страшный CJNG управляет своей многомиллиардной наркоимперией, вселяя абсолютный ужас в своих соперников, – пишет британский таблоид The Sun. – Его путь к господству оставил после себя ужасную историю трупов и криков — с вырыванием сердца у жертв, растворением их тел в бочках с кислотой и даже убийством беременных женщин».

По данным Министерства внутренних дел Мексики, с 2006 года по 30 сентября 2020 года из секретных братских могил в Халиско было извлечено 897 тел, причем 605 из них были обнаружены во время правления президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который вступил в должность в декабре 2018 года.

В июле сообщалось о том, что на окраине Гвадалахары в штате Халиско в скрытой могиле были найдены останки не менее 23 человек. Удивительно, что могила, где были захоронены десятки тел, была обнаружена между двумя жилыми домами всего в трех кварталах от полицейского участка Эль-Сальто.

«Это между двумя домами, где живут люди. Вы должны спросить, почему они ничего не сообщили?», — задается вопросом Гуадалупе Агилар, координатор организации FUNDEJ, которая ищет пропавших без вести в стране.

В заявлении прокуратуры говорится, что следователи обнаружили доказательства совершения преступлений, «связанных с исчезновением людей».

И это не единственная страшная находка в тех краях, сделанная в 2020 году. Только 2 июля следователи завершили работу над могилой в соседнем муниципалитете Тлакепак, где они обнаружили 86 мешков с человеческими останками. А в июне после вызванной коронавирусом блокировки власти возобновили поисковые работы на братской могиле в Тлайомулко, также расположенном на окраине Гвадалахары – ранее там обнаружили 500 мешков с человеческими останками примерно 48 человек.

В конце октября по меньшей мере 59 тел были обнаружены на месте безымянного захоронения в соседнем штате Гуанахуато. Большая часть останков принадлежит молодым людям и подросткам. По меньшей мере десять трупов – женские.

Власти назвали эту находку необычной, поскольку тайная могила была обнаружена в городе, а не на пустынном участке сельской местности, как это часто бывает.

Останки были обнаружены после того, как семьи пропавших без вести подняли тревогу. По данным главы Национальной поисковой комиссии Мексики Карлы Кинтана, в поиске могил после того, как власти были проинформированы об их возможном местонахождении, участвовали более 80 человек. Потребовалось произвести раскопки в общей сложности в 52 местах, прежде чем тела были обнаружены.

Муниципалитет Сальватьерра, где была сделана эта находка, известен как одно из самых опасных мест в Мексике, где наркокартели борются за контроль над маршрутами незаконного оборота. За первые восемь месяцев этого года в штате Гуанахуато было зарегистрировано более 2200 убийств.

В июле бандиты ворвались в центр реабилитации наркоманов в Ирапуато (штат Гуанахуато) в результате нападения погибли 24 человека. Это произошло через несколько недель после аналогичного нападения на реабилитационный центр в том же городе.

Пришедший к власти в конце 2018 года президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал положить конец насилию со стороны банд. Однако в 2019 году количество убийств в Мексике достигло рекордного уровня.

Многие из жертвы наркокартелей подвергаются ритуальным пыткам, после чего их казнят, расчленяют и бросают на улице.

Мексика сталкивается с огромным количеством исчезнувших людей. В октябре федеральное правительство сообщило, что с 2006 года пропали без вести более 75 тысяч человек. В прошлом году было зафиксировано самое высокое общее число пропавших без вести — более 8300 человек.

И немалая часть пропавших, вероятно, становится жертвами нарковойн, которые ведут картели друг против друга и против правительства. С 2006 года по всей Мексике было обнаружено 4092 тайных могилы с примерно 6900 телами. // МК