В Минске «люди в черном» сегодня активно снимают бело-красно-белые флаги с домов

Со здания в квартале «Минск Мир» сняли огромный бело-красно-белый флаг.

Это сделали неизвестные люди в черном, сообщил пользователь TUT.BY. Похожие истории сегодня происходят и с другими домами.

Бело-красно-белое полотнище длиной в 13 этажей висело на доме под названием «Диадема», который находится в квартале «Минск Мир».

Чтобы попасть в подъезд дома, неизвестные люди в черном обзванивали квартиры и просили открыть дверь. После этого вышли на общий балкон и сняли флаг, сообщил читатель, приславший видео.

Сегодня снимали флаг и на одной из новостроек в том же квартале. Небольшое видео об этом можно посмотреть здесь.

Похожие новости пришли и из Грушевки. «Неизвестные люди спортивного телосложения» унесли бело-красно-белый флаг с фасада дома по проспекту Дзержинского, 11. Жители микрорайона проясняют ситуацию в Московском РУВД.