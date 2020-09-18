В Минске ОМОНовец изнасиловал дубинкой мужчину, задержанного на митинге (18+)

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Международная правозащитная организация Human Rights Watch 14 сентября опубликовала доклад об избиениях и пытках задержанных во время протестов в Беларуси.

В нем были собраны рассказы пострадавших. Среди них – рассказ 30-летнего программиста Алеся о том, как сотрудник ОМОНа изнасиловал его дубинкой в милицейской машине после задержания в Минске 11 августа.

Об этом сообщает «Медуза».

«[Омоновцы] требовали разблокировать телефон. Я отказался. Позвали старшего. Он стал угрожать – дубинку в задницу засуну. Потом разрезал мне шорты и трусы сзади, крест-накрест, крикнул своим, есть ли у кого презерватив… Я лежал на полу лицом вниз, но видел, как он презерватив натягивает на дубинку… И он засунул мне дубинку в задний проход… Вытащил, опять потребовал пароль. Кулаками и ногами бил: по ребрам, по лицу, в зубы – два передних зуба покрошились», — рассказывает пострадавший.

Алеся привезли в РУВД Заводского района Минска. Там игнорировали его просьбы вызвать врача и не разрешили сесть в машину скорой помощи, которая приехала к другому задержанному, больному сахарным диабетом.

«Когда меня выпустили в туалет [спустя несколько часов], смотрю – там [в промежности] все распухло, опять доктора попросил. Снова отказали», — рассказал Алесь.

Только после перевода в изолятор на улице Окрестина ему вызвали скорую. Пострадавшего доставили в минскую больницу скорой медицинской помощи. Это произошло более чем через 30 часов после причинения телесных повреждений при задержании.

Алесь показал Human Rights Watch медицинские документы и фотографии, которые подтверждают гематомы мягких тканей в области мошонки, заднего прохода и левого глаза, а также черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Как отмечает Human Rights Watch, на момент интервью, спустя 17 дней после освобождения, у Алеся все еще оставалась обширная гематома вокруг глаза и были видны сколы на зубах.

После выхода доклада Human Rights Watch один из организаторов сбора средств для пострадавших от политических репрессий в Беларуси Андрей Стрижак написал в Facebook, что история Алеся не выдумана.

«Это кейс реальный. Я наконец-то могу сказать об этом уже после того, как человек получил помощь от [инициативы по сбору денег для задержанных и пострадавших во время протестов] #BY_help и находится в безопасности. Его медицинские документы и свидетельские показания верифицированы и сомнений в их подлинности нет», — пояснил Стрижак.

Свидетельства того, что задержанных во время протестов в Беларуси подвергали надругательствам, уже появлялись в СМИ. О случаях изнасилования предметами, в частности, резиновыми дубинками, говорили представитель белорусского правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович, а также врачи разных специальностей из Минска и Гродно. Некоторые задержанные рассказывали об угрозах изнасилования, а молодой человек по имени Денис, попавший в больницу после задержания, заявил, что ему пытались засунуть дубинку в задний проход.

Напомним, что ранее в Беларуси две сотрудницы ОМОНа жестоко избили женщину, а на пострадавшую открыли уголовное производство. // Преступности.НЕТ