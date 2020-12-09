В московском метро жестоко избили лесбиянку

Рядом с ней находилась ее сожительница

В московском метрополитене молодая девушка была жестоко избита неизвестным из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как сообщает «Пятый канал», инцидент произошел на станции «Китай-город». Неизвестный мужчина набросился с кулаками на 21-летнюю москвичку.

Отмечается, что рядом с пострадавшей в тот момент находилась ее сожительница. Пострадала ли она — не сообщается.

Известно, что пассажирка метро была госпитализирована. У нее диагностированы закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные травмы.

В настоящее время ведется поиск злоумышленника. // МК