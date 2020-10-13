В Москве девушка попала в руки извращенца, а потом была ограблена ее спасителем

22-летнюю девушку в Москве подвергли надругательствам, а потом ограбили, сообщает Telegram-канал Mash. Причем сделали это два разных человек. Вся соль в том, что грабитель оказался спасителем девушки от маньяка-извращенца.

Москвичка до полуночи отдыхала в одном из клубов на Тверской улице. Ближе к полуночи она вызвала такси, но таксист потребовал деньги вперед. Рядом оказался другой таксист – он предложил довезти девушку. Та согласилась.

Но довозить ее в планы не входило – через 15 минут езды водитель заставил свою жертву мастурбировать ему, угрожая ножом. Ближе к рассвету на Берниковской набережной на мольбы девушки о помощи откликнулся случайный прохожий. Именно он и спас девушку.

Однако прогнавший маньяка через некоторое время выхватил мобильный телефон у несчастный и убежал. Девушке через некоторое время удалось найти еще одного таксиста, который, к счастью, оказался порядочным. Он и отвез девушку домой. Та после «приключений» обратилась в правоохранительные органы. // МК